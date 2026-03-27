В конгресс США внесут законопроект под названием «Блокировка Путина»

Американские сенаторы Джин Шахин от Демпартии и республиканец Том Тиллис намерены внести законопроект, предусматривающий санкции против венгерских чиновников, препятствующих помощи Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Так, в случае принятия законопроекта «Блокировка Путина», президент США Дональд Трамп будет обязан ввести санкции и запретить выдачу виз чиновникам из Венгрии, причастным к закупке российских энергоресурсов и мешающим помощи Украине.

По словам Тиллиса, «Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов», которые получает Россия.

«Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников и одновременно предоставляет Венгрии четкий путь к восстановлению отношений со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины», — добавил сенатор.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». А 19 марта Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

