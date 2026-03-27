Финская активистка Салли Райски попросила предоставить ей политическое убежище в России. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе беседы с журналистами женщина рассказала, что в Финляндии и других европейских государствах наблюдается нормализация нацистской идеологии и символики. По словам Райски, именно это мотивировало ее на изучение ситуации в Донбассе.

«В Швейцарии есть нацистские организации, и по всей Европе. В Финляндии у нас, например, есть много молодых людей, у которых нарисованы татуировки «Черное солнце» и прочее», — отметила активистка.

Она обратила внимание, что формально в Европе запрещены подобные проявления. Но в реальности они воспринимаются как обыденность.

Как сказала Райски, нормализация нацистской идеологии неприемлема. Это же касается попыток пересмотреть историю Второй мировой войны.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили нацистского прошлого республики. О том, что в стране до сих пор не искоренили «нацистские ростки», свидетельствуют русофобские высказывания ее президента Александра Стубба, подчеркнул дипломат.

Ранее российский сенатор сообщил, что Стубб заражен русофобией.