В России назвали три сценария наземной операции США против Ирана

Соединенные Штаты в ходе наземной операции в Иране могут попытаться захватить место хранения урана, высадиться на острове Харк или на побережье Ормузского пролива. Три возможных сценария назвал военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Есть три варианта проведения наземной операции США в Иране. Первый — это захват острова Харк, второй — высадка на побережье Ормузского залива. Третий — захват 450 кг урана», — заявил Кнутов.

По его оценке, все три сценария «достаточно неэффективные». Например, при высадке Ирану ничего не мешает «отработать» по острову, что приведет к потерям в армии США. Места хранения урана находятся в центре страны, и «туда еще нужно долететь», указал эксперт.

Вероятно, США попробуют использовать специальные средства для дезориентации, которые применялись в Венесуэле. Однако даже при их успешном применении военным будет трудно вывести захваченный материал из Ирана, констатировал Кнутов.

Наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни, заявил журналист WSJ Алекс Уорд. Вашингтон рассматривает захват одного или нескольких островов у южного побережья страны, в том числе «нефтяного сердца» Исламской Республики — Харка, сообщили СМИ. Для этого Пентагон уже перебросил в регион дополнительные силы. По данным CNN, Тегеран уже начал расставлять «ловушки» и направил дополнительные войска на Харк для отражения вторжения.

Ранее в Британии объяснили «отчаянием» планы США о переговорах с Ираном.