В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения США на базу Баграм

Россия считает неприемлемым размещение американских военных объектов на территории Афганистана и возвращение на авиабазу Баграм. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

«Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами», — сказал он, отвечая на вопрос, потребуют ли США от Кабула предоставить им доступ на указанную авиабазу.

Кабулов выразил надежду, что афганские власти «продолжат придерживаться аналогичного подхода».

Авиабаза Баграм — крупнейший военный аэродром в Афганистане, расположенный в провинции Парван, в 47 км к северу от Кабула. Построенная в 1950-х годах, база служила ключевым центром для советских войск и НАТО. В июле 2021 года США завершили вывод войск из страны, передав базу афганской национальной армии, которая затем сдала ее талибам (движение внесено в список террористических организаций) 15 августа 2021 года.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США могут отправить еще около 10 тысяч военных на Ближний Восток.

Ранее Келлог заявил о необходимости отправки войск в Иран для захвата острова Харк.