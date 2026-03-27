США могут отправить еще тысячи солдат на Ближний Восток

США могут отправить еще около 10 тысяч военных на Ближний Восток. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«По словам представителей министерства обороны, знакомых с планами, Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента [Дональда] Трампа, даже несмотря на то, что он обдумывает мирные переговоры с Тегераном», — говорится в материале.
Этот контингент, который будет включать пехоту и бронетехнику, пополнит ряды примерно пяти тысяч морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, уже направленных в регион.
На этой неделе генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.
Ранее президент США заявил, что операция в Иране опережает график.