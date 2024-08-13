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Румыния обезвредила мину на побережье Черного моря

Reuters: Румыния обезвредила шальную мину на побережье в Черном море

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Creative Lab/Shutterstock

Румыния обезвредила шальную мину на своем побережье в Черном море, проведя контролируемый взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что мина была обнаружена недалеко от Гриндул-Китук, находящегося на юго-востоке страны.

«Изучение фотографий, сделанных на месте, показало, что объект, скорее всего, является противодесантной морской миной», — говорится в сообщении.

После обнаружения снаряд был уничтожен, сообщил источник.

До этого сообщалось, что группа разминирования извлекла снаряд из стены детского сада в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Незадолго до того артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в стене многоквартирного дома в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали.

Ранее российские саперы показали, как разминируют дороги в Донецкой области.

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