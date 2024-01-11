Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную военно-морскую группу в Черном море

Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Об этом сообщило турецкое оборонное ведомство, передает ТАСС.

В МО Турции отметили, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

«Мы в составе трех стран прошлым летом решили принять меры для защиты, создать совместную группу. Было принято решение и сейчас оно подписанное перед вами. Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе», — сказал министр обороны Турции Яшар Гюлер на церемонии подписания документа.

В декабре глава минобороны Турции заявлял, что Турция, Болгария и Румыния подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море 11 января.

Тогда Гюлер напомнил, что 22-23 ноября в Турции состоялся третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море. Министр уточнил, что встреча прошла в рамках выдвинутой Стамбулом трехсторонней инициативы, направленной на борьбу с минной угрозой.

Также Гюлер сообщил, что Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки.

7 декабря заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что в Черном море на долгое время сохранятся угрозы для судоходства из-за украинских мин.

Ранее в Турции обезвредили морскую мину, попавшую в сети рыбаков.