Лавров: отличие между Ираном и Украиной в том, что Киев нарушил все, что можно

Ситуации в Иране и на Украине отличаются тем, что Киев и его союзники «нарушили все, что можно нарушить». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions, текст которого приводится на сайте МИД.

По его словам, Иран не нарушал каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении своей ядерной программы. В 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был одобрен Советом Безопасности ООН, но его «развалили Соединенные Штаты».

«Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что когда РФ в декабре 2021 года предложила заключить договоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в интересах России, Украины и Запада, «нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО».

24 марта Лавров заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана не только дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, но и влияет на всю мировую торговлю и безопасность.

