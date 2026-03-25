Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прокомментировали информацию о визите российских депутатов в США

Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о готовящейся поездке российских депутатов в США.

На вопрос журналиста, как в Кремле относятся к такому визиту, Песков заявил, что Москва приветствует любые формы диалога с Вашингтоном.

«Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с США, это отвечало бы интересам и России, и США. Мы предлагали это США неоднократно, поэтому если такие контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно только приветствовать», — подчеркнул Песков.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника в нижней палате парламента писала, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель главы комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Источник добавил, что. прежде чем депутаты направятся в США, с тех, кто входит в российскую делегацию, должны на время визита снять санкции, а решение об этом должно согласовываться на уровне американского Госдепа. По данным издания, в Соединенные Штаты полетит группа думцев из разных фракций.

Ранее Лавров назвал отличия российских и американских переговорщиков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!