В Кремле прокомментировали информацию о визите российских депутатов в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о готовящейся поездке российских депутатов в США.

На вопрос журналиста, как в Кремле относятся к такому визиту, Песков заявил, что Москва приветствует любые формы диалога с Вашингтоном.

«Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с США, это отвечало бы интересам и России, и США. Мы предлагали это США неоднократно, поэтому если такие контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно только приветствовать», — подчеркнул Песков.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника в нижней палате парламента писала, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель главы комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Источник добавил, что. прежде чем депутаты направятся в США, с тех, кто входит в российскую делегацию, должны на время визита снять санкции, а решение об этом должно согласовываться на уровне американского Госдепа. По данным издания, в Соединенные Штаты полетит группа думцев из разных фракций.

