Президент Ирана на русском языке обратился к россиянам

Президент Ирана Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, используя русский язык, выразил признательность правительству и народу Российской Федерации за оказанную поддержку. Слова благодарности он написал в соцсети Х.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <...> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной изданием The Financial Times (FT) 26 марта, Российская Федерация предположительно готовится оказать поддержку Исламской Республике Иран в конфликте против Соединенных Штатов и Израиля путем поставок беспилотных летательных аппаратов, медикаментов и продовольствия. По данным западных разведывательных служб, незадолго после начала военных действий на Ближнем Востоке между Москвой и Тегераном якобы состоялись конфиденциальные переговоры, посвященные вопросу поставок дронов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран начал ракетные и беспилотные атаки на Израиль и американские авиабазы, расположенные на Ближнем Востоке.

