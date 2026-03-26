Трамп оценил последствия конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий после начала конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит «Интерфакс».

«Честно говоря, я полагал, что цены на нефть вырастут еще выше, а акции упадут еще сильнее. <...> Но так, как я думал, не произошло, даже близко», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, США закладывали 4-6 недель на проведение военной операции в Иране, но процесс движется с опережением графика.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. На фоне конфликта Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее США отправили Ирану план по прекращению конфликта.