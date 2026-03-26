Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт объяснил, как Россия может ответить на закрытие Британией Ла-Манша

Wikimedia Commons

Военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал закрытие Великобританией пролива Ла-Манш для российских судов. Он отметил, что в эту игру можно играть в двоем: британские суда могут также подвергаться симметричным или асимметричным воздействиям.

При этом он допустил, что российские корабли начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды.

«Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, — запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», — отметил Анпилогов.

Действия Лондона, в данном случае, — игра на провокацию, добавил он.

26 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.

В публикации на сайте правительства Соединенного Королевства отмечается, что Великобритания закроет кораблям, попадающим под рестрикции, доступ в Ла-Манш. В отношении владельцев, операторов и экипажей задержанных судов будут заводить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

Ранее в Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!