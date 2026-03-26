Эксперт объяснил, как Россия может ответить на закрытие Британией Ла-Манша

Военэксперт Анпилогов: в ответ на закрытие Ла-Манша, РФ может закрыть Севморпуть

Военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал закрытие Великобританией пролива Ла-Манш для российских судов. Он отметил, что в эту игру можно играть в двоем: британские суда могут также подвергаться симметричным или асимметричным воздействиям.

При этом он допустил, что российские корабли начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды.

«Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, — запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», — отметил Анпилогов.

Действия Лондона, в данном случае, — игра на провокацию, добавил он.

26 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.

В публикации на сайте правительства Соединенного Королевства отмечается, что Великобритания закроет кораблям, попадающим под рестрикции, доступ в Ла-Манш. В отношении владельцев, операторов и экипажей задержанных судов будут заводить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

Ранее в Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России.