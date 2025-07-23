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США обвинили Европу в несоблюдении свободы слова

Politico: Госдеп оказывает давление на Европу из-за ограничения свободы слова
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Global Look Press

Государственный департамент давит на Европу, упрекая ее в ограничении свободы слова. Об этом сообщило издание Politico.

«Это оруэлловское послание не обманет США. Цензура — это не свобода», — отмечается в публикации Госдепа, которую цитирует издание.

По данным Politico, администрация главы Белого дома Дональда Трампа считает, что тысячи людей в Европе подвергаются критике за высказывания против действий правительств Европы. Госдепартамент связывает свое заявление с законом о цифровых услугах, являющийся сводом правил Европейского союза в области технологий и соцсетей. По мнению чиновников США, он «защищает только европейских лидеров от их собственного народа».

Politico пишет, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские правительства, заявив, что Евросоюз отступает от «своих основополагающих ценностей».

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса.

Ранее Дуров заявил, что игнорирует сообщения Макрона.

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