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Маск обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова

Маск обвинил власти Германии в тоталитарном подходе к свободе слова
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Amanda Perobelli/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал правительство Германии за подавление свободы слова, назвав его подход «тоталитарным». Об этом сообщает РИА Новости.

«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — сказал Маск перед участниками предвыборного мероприятия правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По словам Маска, власти Германии «пытаются подавить свободу слова и сажают людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в социальных сетях».

«Это безумие! Честно говоря, это тоталитарный подход, а не демократический», — сказал он.

Маск также посоветовал немцам гордиться своим немецким происхождением и прекратить чувствовать вину за прошлое своей страны. По его мнению, предстоящие досрочные выборы в Германии имеют огромное значение для «судьбы цивилизации», и призвал граждан проголосовать за АдГ.

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее в Германии фирмы отказались от машин Tesla из-за политических взглядов Маска.

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