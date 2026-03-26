Дмитриев рассказал о роли США в решении не изымать замороженные российские активы

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США сыграли позитивную роль в решении Евросоюза не изымать замороженные российские активы. Об этом сообщает ТАСС.

»[Замороженные] резервы не были изъяты Европой, и <...> Соединенные Штаты тоже сыграли в этом некую конструктивную и позитивную роль», — поделился Дмитриев.

Он добавил, что Москва и Вашингтон взаимодействуют по многим вопросам, «позитивным для того, чтобы потом были средства для реконструкции региона, который поврежден в результате боевых действий».

8 марта юрист-международник Владимир Петров заявил, что в Евросоюзе закрыли вопрос об использовании замороженных российских активов в качестве репараций для Украины.

По словам эксперта, конфискацию активов пришлось вынужденно отложить из-за слишком высоких рисков. Он пояснил, что замороженные активы другого суверенного государства не могут быть использованы кредиторами как законный денежный ресурс.

Ранее в России допустили, что Европа уже потратила замороженные активы.