Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Дмитриев рассказал о роли США в решении не изымать замороженные российские активы

Дмитриев: США сыграли позитивную роль в решении ЕС не изымать средства РФ
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США сыграли позитивную роль в решении Евросоюза не изымать замороженные российские активы. Об этом сообщает ТАСС.

»[Замороженные] резервы не были изъяты Европой, и <...> Соединенные Штаты тоже сыграли в этом некую конструктивную и позитивную роль», — поделился Дмитриев.

Он добавил, что Москва и Вашингтон взаимодействуют по многим вопросам, «позитивным для того, чтобы потом были средства для реконструкции региона, который поврежден в результате боевых действий».

8 марта юрист-международник Владимир Петров заявил, что в Евросоюзе закрыли вопрос об использовании замороженных российских активов в качестве репараций для Украины.

По словам эксперта, конфискацию активов пришлось вынужденно отложить из-за слишком высоких рисков. Он пояснил, что замороженные активы другого суверенного государства не могут быть использованы кредиторами как законный денежный ресурс.

Ранее в России допустили, что Европа уже потратила замороженные активы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!