Эксперт объяснил, чем может обернуться для США захват иранского острова Харк

Наземная операция США в Иране не окажет стратегического влияния на ход конфликта, а лишь увеличит издержки для Вашингтона. Особенно если Иран отразит попытку захвата острова Харк. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров.

По его словам, Харк может стать ловушкой для наступающих.

«Там ни снабжения, ни укрытия нет — придется им там на голом месте, как на острове Змеином, искать там пятый угол. Он длиной 162 километра, и от побережья расположен в полутора-двух километрах. Там не то, что на лодках, там иногда вброд даже могут боевые машины спокойно переправляться. Это у них вообще там будет засада», — пояснил Шаров.

Он также обратил внимание, что для наступления США и Израилю придется использовать базы в странах Персидского залива, что поставит их под удар.

Наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни, заявил журналист WSJ Алекс Уорд. Вашингтон рассматривает захват одного или нескольких островов у южного побережья страны, в том числе «нефтяного сердца» Исламской Республики — Харка, сообщили СМИ. Для этого Пентагон уже перебросил в регион дополнительные силы. По данным CNN, Тегеран уже начал расставлять «ловушки» и направил дополнительные войска на Харк для отражения вторжения.

