Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт объяснил, чем может обернуться для США захват иранского острова Харк

Глава ГК Шаров: войска США могут попасть в засаду на острове Харкк
US Navy

Наземная операция США в Иране не окажет стратегического влияния на ход конфликта, а лишь увеличит издержки для Вашингтона. Особенно если Иран отразит попытку захвата острова Харк. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров.

По его словам, Харк может стать ловушкой для наступающих.

«Там ни снабжения, ни укрытия нет — придется им там на голом месте, как на острове Змеином, искать там пятый угол. Он длиной 162 километра, и от побережья расположен в полутора-двух километрах. Там не то, что на лодках, там иногда вброд даже могут боевые машины спокойно переправляться. Это у них вообще там будет засада», — пояснил Шаров.

Он также обратил внимание, что для наступления США и Израилю придется использовать базы в странах Персидского залива, что поставит их под удар.

Наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни, заявил журналист WSJ Алекс Уорд. Вашингтон рассматривает захват одного или нескольких островов у южного побережья страны, в том числе «нефтяного сердца» Исламской Республики — Харка, сообщили СМИ. Для этого Пентагон уже перебросил в регион дополнительные силы. По данным CNN, Тегеран уже начал расставлять «ловушки» и направил дополнительные войска на Харк для отражения вторжения.

Ранее соратник Трампа неожиданно высказался за переговоры с Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!