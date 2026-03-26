Соратник Трампа неожиданно высказался за переговоры с Ираном

Сенатор Грэм поддержал переговоры с Ираном, назвав войну адом
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, призывавший президента США Дональда Трампа к вторжению на иранский остров Харк, заявил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование конфликта с Тегераном, поскольку война – «в буквальном смысле ад». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Я не только поддерживаю усилия [президента Дональда Трампа] и его команды по ведению переговоров с Ираном с целью найти решение угроз, которые этот режим представляет для региона и всего мира, я всячески их поощряю. Я стремлюсь к результату, а не к методу», — написал Грэм.

По его словам, «если дипломатия способна достичь этих целей, я не только поддержу ее, но и предпочту, потому что война — это буквально ад».

До этого Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланником Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!