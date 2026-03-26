Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков опроверг информацию об отправке беспилотников Ирану

Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга информацию о том, что Россия передала Ирану беспилотники, заявил, что зарубежные СМИ распространяют значительное число вбросов.

«Здесь очень много лживых вбросов в СМИ. Даже самые уважаемые издания не гнушаются, чтобы публиковать эти вбросы», — сказал он.

Представитель Кремля призвал россиян не обращать внимание на подобные инфоповоды.

26 марта газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные западной разведки сообщила о том, что Россия якобы готовится к отправке Ирану дронов, медикаментов и продовольствия, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля.

В публикации утверждалось, что вскоре после начала военных действий на Ближнем Востоке Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

В середине марта президент США выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Однако политик назвал эту поддержку незначительной. По его словам, российская сторона, вероятно, тоже полагает, что США поддерживают Украину.

Ранее Зеленский заявил о наличии у него «неопровержимых данных» о помощи России Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!