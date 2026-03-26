Песков опроверг информацию об отправке беспилотников Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга информацию о том, что Россия передала Ирану беспилотники, заявил, что зарубежные СМИ распространяют значительное число вбросов.

«Здесь очень много лживых вбросов в СМИ. Даже самые уважаемые издания не гнушаются, чтобы публиковать эти вбросы», — сказал он.

Представитель Кремля призвал россиян не обращать внимание на подобные инфоповоды.

26 марта газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные западной разведки сообщила о том, что Россия якобы готовится к отправке Ирану дронов, медикаментов и продовольствия, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля.

В публикации утверждалось, что вскоре после начала военных действий на Ближнем Востоке Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

В середине марта президент США выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Однако политик назвал эту поддержку незначительной. По его словам, российская сторона, вероятно, тоже полагает, что США поддерживают Украину.

Ранее Зеленский заявил о наличии у него «неопровержимых данных» о помощи России Ирану.