Врач объяснил, как замедление интернета отражается на психике

Люди могут сталкиваться с сильной тревогой из-за замедления работы мобильного интернета в Москве, поскольку они привыкли держать все в повседневной жизни под своим контролем. Об этом радио Sputnik рассказал доктор психологических наук, профессор, руководитель «Клиники Доброго Психолога» Александр Клочков.

Специалист объяснил, что многие россияне привыкли, что в их гаджетах находится вся жизнь. Поэтому даже незначительные изменения в работе, в том числе и замедление интернета, лишают граждан ощущения контроля и внушают им чувство беспомощности.

«За счет этого меняется наш паттерн поведения, то есть за счет того, что нам нужно обратно откатиться к тому, чтобы контролировать свою жизнь не через интернет, а в поле реального общения. Для многих людей — это шаг назад», — отметил врач.

По его словам, в такой ситуации с особенно сильной тревогой сталкиваются представители молодого поколения, которые не умеют грамотно вести диалоги и решать проблемы в реальной жизни. Так, россияне начинают переживать из-за того, что не могут вовремя ответить на рабочие сообщения, держать контроль над происходящим в семье или над домом через системы автоматизации жилья.

При этом эксперт отметил, что тревога становится еще значительнее из-за того, что она подкреплена реальными факторами, а не придумана людьми самостоятельно.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщал, что наблюдающиеся сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика». По его словам, «проверяются нагрузки, протоколы прописываются».

<1>

Ранее жители Москвы стали получать сообщения о восстановлении мобильного интернета.

 
