Мерц назвал «сложным» вопрос о передаче Украине 90 миллиардов из-за позиции Венгрии

Мерц усомнился, что вопрос о предоставлении Украине 90 миллиардов решится быстро
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился, что вопрос с заблокированным Венгрией кредитом Украине на 90 миллиардов удастся решить быстро. Об этом он заявил во время выступления в бундестаге, трансляция велась на YouTube.

«Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это чрезвычайно сложно», – сказал Мерц.

Канцлер также затруднился назвать возможные альтернативы финансовой помощи Украине, если партия Виктора Орбана победит на парламентских выборах в Венгрии. Он напомнил, что предлагал использовать замороженные активы России, однако этот вариант вызвал «серьезные сомнения», которые он «разделял».

По словам канцлера, принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года является «лучшим путем», но оно требует согласия всех стран-членов.

«То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, – это новое явление в истории Европейского Союза», — констатировал Мерц.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». А 19 марта Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

