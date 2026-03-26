Дмитриев предрек Британии нехватку топлива для перехвата чего-либо

Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

У Великобритании может не хватить топлива для перехвата судов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Вскоре у Великобритании не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было», — написал Дмитриев.

До этого британские военные и полицейские получили право подниматься на борт для досмотра и задерживать судна, которые находясь под санкциями идут транзитом через территориальные воды страны. Дмитриев отметил, что в случает продолжения Британией такой политики, та может «перехватить полномочия у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации».

В феврале заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.

 
