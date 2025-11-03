Президент ДР Конго заявил о намерении Руанды аннексировать часть ДРК

Президент Руанды Поль Кагаме якобы хочет аннексировать восточную часть Демократическую Республику Конго (ДРК). Об этом заявил президент ДРК Феликс Чисекеди, сообщила его канцелярия в социальной сети Х.

«Его цель состоит в том, чтобы расколоть нашу страну и оккупировать или даже аннексировать восточную часть, очень богатую минеральными и сельскохозяйственными ресурсами», — сказал глава государства в ходе встречи с диаспорой конголезцев в Египте.

Также он заявил, что на текущей неделе должны возобновиться обсуждения в рамках урегулирования конфликта на востоке ДРК. Как пояснил Чисекеди, после заключения соглашения в рамках Дохийского процесса в США пригласят лидеров ДРК и Руанды для ратификации двух соглашений на церемонии с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

27 июня главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По информации агентства Reuters, в рамках соглашения стороны взяли на себя обязательство соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Кроме того, стороны дают согласие на запуск проекта экономической интеграции.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.