В России заочно осудили украинцев за жестокое обращение с военнопленными

В Москве шесть граждан Украины признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Суд рассмотрел дело Сергея Величко, Константина Немичева, Виталия Посохова, Артема Субачева, а также братьев Андрея и Сергея Янголенко. Им вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и жестокое обращение с военнопленными, а также применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Все фигуранты находятся в розыске.

Следствие установило, что 25–26 марта 2022 года военнослужащие украинских формирований Андрей и Сергей Янголенко, Виталий Посохов и Артем Субачев вместе с Константином Немичевым, Сергеем Величко и другими лицами находились на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области. Там они произвели многочисленные выстрелы из стрелкового оружия по восьми пленным российским военнослужащим. В результате семерых из них спасти не смогли.

Также установлено, что в марте 2022 года троих пленных российских военнослужащих доставили в неустановленное место в Харькове. Там им нанесли колото-резаные ранения и произвели многочисленные выстрелы из стрелкового оружия, из-за чего двое пленных не выжили.

28 марта 2022 года в селе Малая Рогань соучастники нанесли одному российскому военнослужащему множественные удары металлическим предметом, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести. После этого они произвели многочисленные выстрелы еще по троим российским военным — травмы оказались летальными.

Кроме того, в период с марта по май 2022 года сообщники доставили пятерых пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове. Там к ним неоднократно применяли физическое насилие, нанося удары руками, ногами и различными предметами по разным частям тела. Всем потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один из них получил несовместимые с жизнью травмы.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Величко, Немичева, Посохова, Субачева и братьев Янголенко к пожизненному лишению свободы. Первые семь лет наказания им назначено отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима.

