США и Израиль атаковали Иран
Путин запретил вывозить из России в ЕАЭС свыше $100 тыс. наличными

Путин подписал указ о запрете вывоза из РФ в ЕАЭС свыше $100 тыс. наличными
Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин подписал указ, ограничивающий вывоз денежных средств из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрещен вывоз сумм, превышающих эквивалент $100 тыс.

Кроме того, президентским указом с 1 мая вводится запрет на вывоз из страны золотых слитков весом более 100 граммов, за исключением случаев, оговоренных в законодательстве.

До этого сообщалось, что при вывозе с территории России наличных рублей, равных сумме более $10 тыс., в страны ЕАЭС физическим лицам необходимо будет декларировать источник происхождения этих средств в таможенных органах. Помимо самой суммы, потребуется предоставить информацию о происхождении денег и цели их вывоза. Если же сумма превышает $100 тысяч в эквиваленте, потребуется предоставить документальное подтверждение легальности происхождения этих средств.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее россиянам рассказали об ограничениях при снятии наличных.

 
