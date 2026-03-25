В МИД РФ признали неуместным недовольство Израиля позицией России по Ирану

Захарова назвала неуместными заявления Израиля об однобокой позиции РФ по Ирану
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуместными заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа по поводу однобокой позиции России по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неуместными представляются <...> высказывания посла якобы об однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке <...> Такого рода публичные заявления оценки подходов страны пребывания по тому или иному сюжету из уст посла не способствуют укреплению дружественных связей», — поделилась Захарова.

5 марта Йосеф, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия стать посредником в ситуации с Ираном, заявил, что Россия заняла однобокую позицию по Ирану, хотя вполне может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат заверил, что между Россией и Израилем существуют давние отношения и страны заинтересованы в их продолжении. Однако по ближневосточному вопросу стороны имеют свою точку зрения, не совпадающую друг с другом.

При этом посол добавил, что Израиль ответственно выбирает цели ударов по Ирану, а также учитывает обеспокоенность Москвы по этому вопросу.

