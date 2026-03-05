Посол Израиля дал оценку позиции России по конфликту в Иране

Россия заняла однобокую позицию по Ирану, хотя вполне может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос журналистов, может ли Россия стать посредником в ситуации с Ираном, передает «Интерфакс».

«Верю, что Россия может и должна играть важную роль, но при этом позиция Москвы не может быть однобокой, как сейчас,» — отметил он.

Дипломат заверил, что между Россией и Израилем существуют давние отношения и страны заинтересованы в их продолжении. Однако по ближневосточному вопросу стороны имеют свою точку зрения, не совпадающую друг с другом.

При этом посол добавил, что Израиль ответственно выбирает цели ударов по Ирану, а также учитывает обеспокоенность Москвы по этому вопросу.

Начальная школа для девочек в Минабе на юге Ирана попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле». По данным местных властей, кроме школьниц не выжили и 14 сотрудников образовательного учреждения.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон начал расследование удара по школе в Иране.