В Кремле оценили возможное расширение иранского конфликта на регион Каспия

Россия восприняла бы негативно расширение иранского конфликта на регион Каспия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Восприняла бы чрезвычайно негативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как Россия отреагировала бы на эскалацию ближневосточного конфликта уже на регион Каспия.

При этом Песков не стал комментировать появившиеся сообщения о том, что Израиль якобы нанес удары по российским кораблям, которые якобы перевозили оружие в Исламскую Республику по акватории Каспийского моря. Пресс-секретарь заявил, что не располагает какой-то информацией на этот счет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

