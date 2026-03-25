Три самолета ВСУ с выключенными транспондерами прибыли в польский город Жешув

ВХ: после ударов ВС РФ по объектам СБУ в Польшу прибыли три украинских самолета

Прибытие трех секретных украинских самолетов в польский город Жешув сразу после атак ВС РФ по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) может говорить об эвакуации высокопоставленных раненых. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«В польский Жешув со стороны границы с Украиной срочно прибыли три неизвестных борта. Предположительно, это медицинская авиация, которая вывозит раненых с приграничной полосы. Их системы опознавания включились только на подходе к аэропорту Жешува», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что прибытие самолетов совпало с атакой российских войск по управлениям СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Скрытная эвакуация может означать серьезные потери в руководящем составе или среди иностранных советников, находившихся на объектах в момент прилета.

