Армия

Российские силы ударили по острову Змеиный сверхзвуковыми ракетами

Военное дело: ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по острову Змеиный
Planet Labs PBC/Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовые удары по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Подробностей о пораженных целях, а также о запущенном оружии авторы канала не приводят. Однако накануне, как отмечает «Военное дело», поступала информация о поражении российскими ракетами «неких судов» в районе острова.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские истребители минувшей ночью нанесли удар по украинскому спецназу и западным наемникам на острове Змеиный. По данным профильных ресурсов, удар пришелся по кадровым военнослужащим Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии.

Остров Змеиный относится к Одесской области и расположен почти в 25 километрах восточнее материкового побережья, его площадь составляет 20,5 гектара. Ближайший населенный к нему пункт со стороны Украиныгород Вилково. Неподалеку от Змеиного находится Румыния, через которую осуществляются поставки западной военной техники для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее СМИ сообщили, что российские силы поразили секретную технику ВСУ под Одессой.

 
