Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовые удары по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Подробностей о пораженных целях, а также о запущенном оружии авторы канала не приводят. Однако накануне, как отмечает «Военное дело», поступала информация о поражении российскими ракетами «неких судов» в районе острова.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские истребители минувшей ночью нанесли удар по украинскому спецназу и западным наемникам на острове Змеиный. По данным профильных ресурсов, удар пришелся по кадровым военнослужащим Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии.

Остров Змеиный относится к Одесской области и расположен почти в 25 километрах восточнее материкового побережья, его площадь составляет 20,5 гектара. Ближайший населенный к нему пункт со стороны Украины – город Вилково. Неподалеку от Змеиного находится Румыния, через которую осуществляются поставки западной военной техники для вооруженных сил Украины (ВСУ).

