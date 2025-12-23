На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина полностью перейдет на 12-летнюю систему образования в 2027 году

На Украине 12-летняя система школьного образования будет введена в 2027 году
close
Александр Максименко/РИА Новости

Двенадцатилетняя система образования начнет работать с 1 сентября 2027 года во всех школах Украины. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на замминистра науки страны Надежду Кузьмичеву.

Переход на эту систему соответствует закону, принятому в 2020 году. При этом все дети, учащиеся с 2018 года, уже получают образование по новому стандарту.

«И все дети, которые пойдут в 10-й класс в 2027-м году, будут учиться 12 лет», — сказала Кузьмичева.

До этого сообщалось, что школы Украины с 1 сентября 2025 года начинают постепенный переход на западную систему образования, теперь срок обучения будет составлять 12 лет. В рамках эксперимента в школах введут новые программы, предусматривающие разделение обучения на профессиональное и академическое направления.

В январе портал International IQ Test сообщал, что Украина оказалась на последнем месте среди стран Европы по коэффициенту интеллекта, заняв 78-е место в рейтинге.

Ранее сообщалось, что украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами.

