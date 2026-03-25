Путин пригласил лидера Вьетнама в Россию

Путин пригласил в Москву главу компартии и лидера Вьетнама То Лама
Президент России Владимир Путин передал генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и лидеру этой страны То Ламу приглашение посетить РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу передать привет генеральному секретарю То Ламу. У нас сложились хорошие деловые и личные дружественные отношения. Еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда будем рады видеть его в России в любое удобное время», — заявил Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Он также поздравил премьер-министра государства в Юго-Восточной Азии с успешным проведением XIV съезда Компартии страны.

«Мы внимательно следили за этим важнейшим в жизни вашей страны событием», — подчеркнул российский лидер.

25 марта президент России встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама. В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Фам Минь Тинь уже провел переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее сообщалось, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
