Песков на 25 марта анонсировал встречу Путина с иностранным лидером

Песков: Путин 25 марта встретится в Кремле с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем

Президент России Владимир Путин 25 марта встретится в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков уточнил, что глава российского государства в среду работает в Кремле.

«В середине дня президент примет премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня. Премьер-министр Вьетнама продуктивно работал в Москве эти дни», — сказал он.

Песков напомнил, что до этого Фам Минь Тинь провел переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.

Представитель Кремля подчеркнул, что России и Вьетнам объединяют отношения всеобъемлющего партнерства.

До этого премьер-министра Вьетнама заметили передвигающимся по Москве на автомобиле Aurus.

Ранее сообщалось, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.