«Окружила себя не друзьями, а свитой»: Мерабова высказалась о Пугачевой

Уехавшая из России певица Алла Пугачева окружила себя не друзьями, а свитой. Такое мнение в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову высказала певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова. Ее слова цитирует интернет-издание «Абзац».

«Когда тебя не друзья окружают, а свита... ты становишься глухим, слепым. А она прекрасная актриса, она вошла в роль. И уже верит в то, что она несет», — сказала артистка.

Полный выпуск интервью с Мариам Мерабовой издание опубликует в 10:00 25 марта.

Недавно Пугачева появилась на публике с тростью. Фотографию исполнительницы с этим аксессуаром опубликовала поклонница артистки в социальной сети. На снимке Пугачева запечатлена вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

12 марта директор Пугачевой Елена Чупракова дала комментарий «Газете.Ru», в котором отказалась комментировать возможный приезд певицы в апреле на заседание суда по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

