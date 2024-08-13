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Звезда шоу «Голос» поддержала ставшую жертвой мошенников Долину

Певица Мариам Мерабова назвала Долину ориентиром для молодежи

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Илья Питалев/РИА Новости

Певица Мариам Мерабова поддержала в беседе с изданием «Абзац» народную артистку России Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников.

Мерабова заявила, что у злоумышленников «больное воображение». Она назвала Долину человеком с сильным духом и своей позицией, которую «нельзя сломить».

«Она стойко держит свои бастионы. Сама являясь авторитетом, она идёт по стопам великих. Она всю жизнь держит планку высокой сцены, позиции и силы духа. Это цельный и профессиональный человек», — поделилась артистка.

Мерабова пожелала Долиной оставаться примером. По ее мнению, коллега является ориентиром для всех, в том числе для молодежи.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Других комментариев Долина давать не стала и попросила журналистов не беспокоить ее.

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.

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