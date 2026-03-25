Захарова сравнила Зеленского с торгашом

Президент Украины Владимир Зеленский был принят в парламенте Британии не как почтенный гость, а как коммивояжер разъездной торговый агент какой-либо фирмы, предлагающий покупателям товары по образцам и каталогам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, глава Украины устроил выставку украинских дронов, пытаясь их «продать депутатам британского парламента по 10 тыс. фунтов стерлингов».

«Впрочем, британские законодатели тоже в долгу не остались и Зеленского принимали не как почтенного гостя в парадном зале Палаты общин, а в одном из кабинетов — как коммивояжера», — подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание, что на встрече украинский президент рекламировал ВСУ как «пионера» в применении новых тактических методов ведения современной войны, готового щедро делиться опытом.

17 марта Зеленский прилетел в Лондон. У трапа самолета его не встречали высокопоставленные представители руководства Британии. Президента встретили посол Украины в Соединенном Королевстве, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и члены экипажа самолета.

Ранее Зеленский поручил Раде готовиться к существованию в условиях еще трех лет войны.