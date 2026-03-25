Политолог назвал возможную причину таинственного исчезновения ученых в США

Политолог Сипров: ученые в США исчезают из-за конкуренции отраслей
Политолог Вадим Сипров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщение ирландского журналиста Чея Боуза о том, что в США таинственным образом исчезают ученые из оборонной сферы. По мнению эксперта, это происходит не из-за того, что руководство Соединенных Штатов хочет затормозить технологический прогресс, а из-за конкуренции отраслей.

Он пояснил, что крупнейшие инвесторы могли сделать ставку на развитие направлений, отличных от тех, которые продвигали исчезнувшие исследователи.

«То есть в определенные проекты уже вложены очень большие деньги. Поэтому носители альтернативной точки зрения, тем более научно обоснованной, превращаются в источник риска. Вдруг, одномоментно, все многомиллиардные инвестиции пойдут прахом? Примеров подобного в области мировой энергетики можно найти не мало», — отметил Сипров.

По данным Боуза, специалисты начали пропадать с середины 2025 года. Все они работали в одной области: «Передовые аэрокосмические двигатели, физика плазмы, термоядерный синтез, ракетные технологии». В частности, журналист напомнил о бесследном исчезновении аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы в июне прошлого года. Он обратил внимание, что ее тело так и не нашли. Также в марте 2026-го пропал генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасланд, который занимался изучением НЛО.

Ранее премьер Израиля заявил о ликвидации иранских ученых-ядерщиков.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

