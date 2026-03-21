Лавров назвал отличия российских и американских переговорщиков

Успешность переговоров во многом зависит от личностей участников и их подготовки. Об этом в эфире программы «Вспомнить все» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит МИД.

По словам дипломата, универсальных норм для ведения переговоров не существует — каждая встреча уникальна. При этом Лавров отметил, что в российской дипломатии большое внимание уделяется знанию иностранных языков, а также истории и особенностей стран и регионов, с которыми ведется работа.

«У американских переговорщиков, как правило, эти качества необязательны», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что подготовка дипломатов в России осуществляется через длительное «погружение» в культуру и реалии конкретной страны, а зарубежные командировки обычно длятся около пяти лет. Это позволяет специалистам глубже понять предмет обсуждения и разрабатывать долгосрочные стратегии.

«У американцев все по-другому: 2—3 года и человека меняют. Его могут из Индонезии перевести в Конго, потом в Гватемалу и т. д.» — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия с уважением относится к этой практике, но для эффективных переговоров необходимо глубокое понимание темы диалога.

