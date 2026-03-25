Лебедев: ВС РФ нанесли удары по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице

Российские военные ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Ивано-Франковске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«Основной целью стали здания Службы безопасности Украины, «скорые» вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии...», — сказал он.

Помимо этого, по его данным, было атаковано здание украинской спецслужбы в Виннице. По словам Лебедева, в момент удара в зоне поражения находились представители высшего командного состава ВСУ и иностранные специалисты. Часть из них была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Накануне координатор пророссийского подполья заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по заводу в Полтавской области, который занимается производством навигационных приборов и систем связи для украинских ракет и БПЛА. По его сведениям, заброшенные цеха завода использовались украинскими военными в качестве складов военной продукции и мест временного размещения личного состава.

Ранее ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по острову Змеиный.