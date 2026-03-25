Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно о расколе внутри НАТО из-за поддержки Рютте США

FT: Рютте разозлил Европу, поддержав операцию США в Иране
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал раздражение нескольких стран Европы своей безусловной поддержкой военной кампании США против Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Речь, в частности, идет о предложение генсека о том, что европейские союзники в конечном итоге «объединятся», чтобы откликнуться на призыв США развернуть военные корабли в Ормузском проливе.

Европейские дипломаты заявили изданию, что предложение Рютте усугубило напряженность внутри НАТО по поводу того, как далеко следует заходить в уступках крупнейшему члену альянса — Соединенным Штатам.

Издание отмечает, что помимо абсолютной поддержки Рютте американской операции против Исламской Республики, еще больше отношения внутри альянса осложняет «энергетический шок», вызванный этим конфликтом.

По словам собеседников газеты, это ставит Европу в неловкое и неудобное положение. Дипломаты подчеркнули, что европейцы хотят показать готовность, однако будет также верно сказано, что они не в состоянии каким-либо образом вовлекаться в ближневосточный конфликт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Совфеде объяснили причины «сдвига» в позициях европейцев по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
