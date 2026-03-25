Стало известно о расколе внутри НАТО из-за поддержки Рютте США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал раздражение нескольких стран Европы своей безусловной поддержкой военной кампании США против Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Речь, в частности, идет о предложение генсека о том, что европейские союзники в конечном итоге «объединятся», чтобы откликнуться на призыв США развернуть военные корабли в Ормузском проливе.

Европейские дипломаты заявили изданию, что предложение Рютте усугубило напряженность внутри НАТО по поводу того, как далеко следует заходить в уступках крупнейшему члену альянса — Соединенным Штатам.

Издание отмечает, что помимо абсолютной поддержки Рютте американской операции против Исламской Республики, еще больше отношения внутри альянса осложняет «энергетический шок», вызванный этим конфликтом.

По словам собеседников газеты, это ставит Европу в неловкое и неудобное положение. Дипломаты подчеркнули, что европейцы хотят показать готовность, однако будет также верно сказано, что они не в состоянии каким-либо образом вовлекаться в ближневосточный конфликт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Совфеде объяснили причины «сдвига» в позициях европейцев по Ирану.