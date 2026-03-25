Евросоюз стремится выиграть время для перевооружения под видом попыток добиться мира на Украине. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что ВСУ нужны две тысячи ракет для Patriot, и Европе необходимо начать их производство.
»ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», — считает Мема.
По его словам, поддерживая Киев оружием и боеприпасами, Брюссель стремится нанести России стратегическое поражение. Однако действия Евросоюза чреваты для него самого разрушительными последствиями, предупредил политик.
До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС сената США заявил, что европейские страны смогут полностью перевооружиться к 2035 году. Гринкевич обнадеживающе оценил перспективы восстановления оборонного потенциала союзников США. По словам генерала, процесс пойдет по нарастающей по мере оздоровления европейской военно-промышленной базы.
Ранее еврокомиссар по обороне заявил о готовности отправиться в «ракетный тур» ради Украины.