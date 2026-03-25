Политик Мема: ЕС стремится к перевооружению под видом интереса к миру на Украине

Евросоюз стремится выиграть время для перевооружения под видом попыток добиться мира на Украине. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что ВСУ нужны две тысячи ракет для Patriot, и Европе необходимо начать их производство.

»ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», — считает Мема.

По его словам, поддерживая Киев оружием и боеприпасами, Брюссель стремится нанести России стратегическое поражение. Однако действия Евросоюза чреваты для него самого разрушительными последствиями, предупредил политик.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС сената США заявил, что европейские страны смогут полностью перевооружиться к 2035 году. Гринкевич обнадеживающе оценил перспективы восстановления оборонного потенциала союзников США. По словам генерала, процесс пойдет по нарастающей по мере оздоровления европейской военно-промышленной базы.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил о готовности отправиться в «ракетный тур» ради Украины.