Еврокомиссар по обороне заявил о готовности отправиться в «ракетный тур» ради Украины

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью «Интерфакс-Украина» заявил о готовности отправиться в «ракетный тур» по Европе, чтобы обсудить возможность увеличения производства боеприпасов для ВСУ.

Кубилюс подчеркнул, что для противовоздушной обороны Украине нужны ракеты, которые производятся в странах Европы или США.

«Я готов отправиться в так называемый «ракетный тур» – посетить все европейские заводы, производящие ракеты, поговорить с промышленниками о том, могут ли они существенно увеличить производство, чтобы реально удовлетворить потребности Украины», – заявил еврокомиссар.

До этого замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что если бы страны Запада предоставляли помощь вовремя и в достаточном количестве, ракеты ВС РФ не попадали бы в объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, речь идет о нехватке ракет-перехватчиков. Кроме того, указал Жовква, не все украинские системы ПВО способны сбивать баллистические ракеты. В то же время политик заметил, что Европа «действительно пытается сделать все, что может».

Ранее Зеленский заявил, что большая часть Украины беззащитна перед баллистикой ВС РФ.