Посол Израиля на Украине выразил недовольство сотрудничеством России и Ирана

Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство военно-техническим сотрудничеством между Россией и Ираном. В интервью «РБК-Украина» он назвал это «неприемлемым».

«Я не знаю подробностей этой помощи, но, естественно, нам не нравится и не нравилось никогда военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном. Мы об этом открыто говорили России. Мы считаем, что Иран – это страна-террорист, которая сеет террор во всем мире, и любая помощь Ирану, экономическая или особенно военная абсолютно для нас неприемлема», — заявил Бродский.

При этом он заметил, что «не видел» активной военной помощи Тегерану со стороны Москвы. Было много слов, однако «действия не всегда совпадают со словами», указал дипломат.

В начале марта сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что Россия не планирует напрямую участвовать в военном конфликте между США и Израилем с Ираном. По ее словам, поддержка Тегерана со стороны Москвы может проявляться только в рамках военно-технического сотрудничества. Эксперт добавила, что Россия готова оказать помощь, но не в виде военной поддержки, так как у нее нет юридических обязательств вступать в боевые действия на стороне Ирана.

Ранее в Европе испугались потенциала России на фоне войны в Иране.

 
