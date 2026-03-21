В Европе испугались потенциала России на фоне войны в Иране

Иран, несмотря на десятилетия санкций, справляется с США на Ближнем Востоке. Эта ситуация позволяет представить широкие военные возможности России, у которой не было таких ограничений, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия», — написал эксперт.

17 марта глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз не должен позволить РФ извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, сообщения о военном сотрудничестве России и Ирана, об обмене разведывательной информацией между Москвой и Тегераном, о помощи в использовании беспилотников делает «все более очевидным» то, что эти две страны «находятся на одной стороне».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее Россия обогнала Китай по уровню военной мощи.