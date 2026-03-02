Размер шрифта
Востоковед оценила перспективу вступления России в войну на стороне Ирана

Востоковед Раванди-Фадаи: Россия поможет Ирану без прямого вступления в войну
Shutterstock

Россия не станет прямо вступать в военный конфликт США и Израиля с Ираном. Поддержка Тегерану возможна лишь со стороны военно-технического сотрудничества, так как прямого договора о взаимной военной защите у стран нет, объяснила НСН сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

По ее мнению, помогать Россия будет, но только не с точки зрения военной поддержки, так как юридической обязанности вступать в боевые действия на стороне Тегерана у Москвы нет.

«Мы этого делать не будем, только если Иран сильно попросит, как это было в Сирии, — добавила эксперт. — Но Россия и так будет играть очень большую роль: дипломатия, жесткие заявления в адрес Израиля и США, консультация, координации по линии внешнеполитических ведомств».

Хотя обязательств по прямому вступлению в конфликт у РФ нет, военно-техническое сотрудничество остается в силе, поэтому вероятно Москва организует экстренные поставки, считает Раванди-Фадаи.

«Иран делился своим опытом обхода санкций, мы поделимся своим опытом», — заключила востоковед.

Напомним, в ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным КСИР, поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. Подробности – в хронике «Газеты.Ru».

Политолог ранее раскрыл мотивы Трампа завершить операцию против Ирана за четыре недели.

 
