В Совфеде оценили заявление о готовности Зеленского к сделке

Сенатор Карасин: Рютте словами о готовности к миру, желает напомнить об Украине
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к сделке с Россией вызвано желанием напомнить миру об Украине и Европе. На деле Киев не стремится к миру. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Заявления Рютте у нас вызывают самые противоречивые оценки на протяжении последних месяцев и лет, поэтому я могу только сказать, что, видимо, Рютте хочет спровоцировать интерес, во-первых, к самому себе, во-вторых, к личности Зеленского. Кроме этого, по-моему, никаких целей подобные заявления преследовать просто не могут, поэтому надо пропустить это как бы через себя», — сказал дипломат.

Карасин напомнил, что в контексте слов Рютте о готовности Киева к миру Россия «слышит и от наших европейских бывших партнеров, а ныне недругов, очень много негативного и противного интересам налаживания контактов».

«Слышим из Киева от Зеленского и его присных массу провокационных заявлений», — отметил он.

Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «положить конец войне». По его словам, позицию Украины необходимо донести до России, чтобы та была готова к уступкам. Рютте также отметил, что США продолжают поставлять Киеву разведданные и оружие. Накануне в Майами прошли переговоры делегаций США и Украины, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф назвал «конструктивными». Российская сторона в них не участвовала.

Ранее Залужный рассказал о последствиях украинского конфликта для мира.

 
