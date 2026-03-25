Обнаженных Зеленского, Макрона и Стармера нашли в рассекреченных файлах Эпштейна

В рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдено изображение, предположительно сгенерированное ИИ, на котором президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лежат обнаженные в постели. Об этом сообщило РИА Новости после изучения данных минюста США.

Кадр был приложен к одному из электронных писем, отправленных Эпштейну от человека, чье имя скрыли американские власти. На этом снимке, как пишет РИА, Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером. Опрошенные агентством эксперты склонились к мнению, что изображение с лидерами трех государств, вероятнее всего, было сгенерировано искусственным интеллектом.

В начале февраля минюст США обнародовал более 3 млн страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Билл Клинтон рассмеялся, рассматривая файлы Эпштейна.