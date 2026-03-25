Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Обнаженных Зеленского, Макрона и Стармера нашли в рассекреченных файлах Эпштейна

Ludovic Marin/Reuters

В рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдено изображение, предположительно сгенерированное ИИ, на котором президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лежат обнаженные в постели. Об этом сообщило РИА Новости после изучения данных минюста США.

Кадр был приложен к одному из электронных писем, отправленных Эпштейну от человека, чье имя скрыли американские власти. На этом снимке, как пишет РИА, Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером. Опрошенные агентством эксперты склонились к мнению, что изображение с лидерами трех государств, вероятнее всего, было сгенерировано искусственным интеллектом.

В начале февраля минюст США обнародовал более 3 млн страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Билл Клинтон рассмеялся, рассматривая файлы Эпштейна.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!