Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, как Зеленский может попытаться привлечь внимание к Украине

Депутат Бородай: Зеленский может подорвать «Турецкий поток»
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, который не получил от Евросоюза €90 млрд и оказался на втором плане после начала конфликта вокруг Ирана, может подорвать газопровод «Турецкий поток» ради привлечения внимания. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Зеленскому абсолютно нечего терять, ему нужно обострение на Украине любыми средствами. Его совершенно не устраивает, что внимание всего мира, в том числе США, направлено на Ближний Восток, потому что чем больше внимания Ближнему Востоку, тем меньше внимания ему», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, украинский лидер может пойти на любые шаги, направленные на обострение.

Бородай объяснил: для Зеленского внимание к конфликту на Украине — принципиальный момент, потому что его власть держится исключительно благодаря продолжению военных действий.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее во встрече Зеленского с Макроном увидели попытку вернуть внимание к Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
