Украинский лидер Владимир Зеленский, который не получил от Евросоюза €90 млрд и оказался на втором плане после начала конфликта вокруг Ирана, может подорвать газопровод «Турецкий поток» ради привлечения внимания. Об этом заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Зеленскому абсолютно нечего терять, ему нужно обострение на Украине любыми средствами. Его совершенно не устраивает, что внимание всего мира, в том числе США, направлено на Ближний Восток, потому что чем больше внимания Ближнему Востоку, тем меньше внимания ему», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, украинский лидер может пойти на любые шаги, направленные на обострение.

Бородай объяснил: для Зеленского внимание к конфликту на Украине — принципиальный момент, потому что его власть держится исключительно благодаря продолжению военных действий.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее во встрече Зеленского с Макроном увидели попытку вернуть внимание к Украине.