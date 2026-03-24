СМИ: две страны задумали вступить в войну с Ираном

Bloomberg: ОАЭ и Саудовская Аравия рассматривают вступление в войну с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Арабские соседи Ирана в Персидском заливе рассматривают возможность присоединения к войне Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Они могут сделать это вынужденно, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре», — говорится в публикации.

Агентство утверждает, что две страны «теряют терпение» из-за иранских атак, уже затронувших порты, энергетические объекты и аэропорты. По информации Bloomberg, другие страны Персидского залива также движутся к конфликту с Тегераном.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Газете.Ru», что возможное вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в войну против Ирана на сторону США и Израиля обрушит экономику стран Персидского залива, поскольку Тегеран может ударить по опреснительным заводам региона.

