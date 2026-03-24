Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: две страны задумали вступить в войну с Ираном

Bloomberg: ОАЭ и Саудовская Аравия рассматривают вступление в войну с Ираном
Shutterstock

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Арабские соседи Ирана в Персидском заливе рассматривают возможность присоединения к войне Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Они могут сделать это вынужденно, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре», — говорится в публикации.

Агентство утверждает, что две страны «теряют терпение» из-за иранских атак, уже затронувших порты, энергетические объекты и аэропорты. По информации Bloomberg, другие страны Персидского залива также движутся к конфликту с Тегераном.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Газете.Ru», что возможное вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в войну против Ирана на сторону США и Израиля обрушит экономику стран Персидского залива, поскольку Тегеран может ударить по опреснительным заводам региона.

Ранее Лавров высказался об интересах Ближнего Востока на фоне попыток США установить свой диктат.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!