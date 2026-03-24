Лавров раскритиковал попытки США установить диктат на Ближнем Востоке

Россия убеждена, что диктат и сила из-за рубежа не отвечают интересам стран Ближнего Востока. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, пишет РИА Новости.

По его словам, в интересах этого региона — путь переговоров, объединения и согласования баланса интересов.

«А не попытка силой заставить какую-то страну, тем более Исламскую Республику Иран, следовать диктату из-за рубежа», — добавил Лавров.

До этого Лавров заявил о провале плана США и Израиля покорить Иран за сутки. По мнению министра, противники Исламской Республики поняли, насколько они заблуждались. Глава российского МИД назвал агрессию США и Израиля против Ирана «неспровоцированной» и отметил, что «она не могла не остаться без реакции».

Также Лавров предупреждал, что тяжелейшие последствия от действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут фиксироваться еще долгое время.

Ранее телеведущий Киселев заявил, что итоги войны на Ближнем Востоке скажутся на всей планете.