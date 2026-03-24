Россия осудила нападения на мирное население и инфраструктуру ОАЭ

Российская сторона готова доводить до Ирана озабоченности арабских государств Персидского залива в связи с ударами по их территории. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД России Александра Алимова и посла ОАЭ в Москве Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера.

Алимов подчеркнул, что РФ продолжает предпринимать шаги, нацеленные на деэскалацию в регионе, включая доведение до Ирана справедливых озабоченностей государств Совета сотрудничества ударами по их территории, особенно, когда урон наносится гражданским объектам и мирным жителям.

«Россия твердо поддерживает ОАЭ в защите своего суверенитета и территориальной целостности, осуждает целенаправленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве добавили, что Москва продолжит свои посреднические усилия для достижения прекращения огня, предотвращения дальнейших боевых действий и тем самым скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

